На Ямале подвели итоги шестого конкурса социально значимых проектов, который прошел в рамках программы «Формула хороших дел».Победу в конкурсе одержали 15 организаций и учреждений ЯНАО: три - в Губкинском, восемь - в Муравленко и четыре - в Ноябрьске. Среди них: общество защиты животных «Доброе сердце» Губкинского, многофункциональный клуб молодежных инициатив в Муравленко, культурно-спортивный комплекс «Ямал» в Ноябрьске .Победители конкурса реализуют свои проекты при поддержке компании СИБУР. Так, Губкинский создаст эколого-образовательную компьютерную игру, Ноябрьск организует уличные театральные представления а Муравленко - раздельный сбор отходов.Всего на конкурс от округа было принято 68 заявок, из которых у Губкинского - 8, у Муравленко - 24 и у Ноябрьска - 36. Полные списки проектов-победителей в городах ЯНАО опубликованы на сайте программы «Формула хороших дел».Поскольку эпидемиологическая обстановка остается напряженной, в 2021 году компания сохранит упрощенный порядок согласования изменений в проектах. В случае необходимости победители конкурса по-прежнему смогут вносить изменения в бюджеты, сроки или другие параметры. При этом обязательным условием является согласование всех изменений с координаторами программы.