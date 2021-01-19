В полицию Ноябрьска обратилась местная жительница 1959 года рождения, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что с карты женщины происходит списание денег, а для отмены всех операций необходимо следовать его указаниям. Не заподозрив обмана, ноябрянка сообщила персональные данные банковской карты и коды, пришедшие на телефон. В результате с ее счета списалось более 25 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г, ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств».Полиция Ноябрьска предупреждает граждан об участившихся фактах бесконтактных мошенничеств. Не стоит вступать в диалог с незнакомыми людьми, интересующимися сохранностью ваших сбережений и предлагающих их обезопасить. При поступлении такого подозрительного звонка необходимо его прекратить и перезвонить в банк на номер, указанный на обороте банковской карты.