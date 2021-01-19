Во вторник, 19 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде ясно. Днем -30, ночью -34. Ветер 2-4 м/с.Ноябрьск: пасмурно. Днем -31, ночью -34. Ветер 6-8 м/с.Надым: пасмурно, вечером - снег. Днем -28, ночью -34. Ветер 6-9 м/с.Новый Уренгой: пасмурно, вечером - снег. Днем -34, ночью -32. Ветер 4-6 м/с.Губкинский: переменная облачность. Днем -36, ночью -33. Ветер 5-6 м/с.Тарко-Сале: переменная облачность. Днем -38, ночью -34. Ветер 3-4 м/с.Лабытнанги: переменная облачность. Днем -29, ночью -34. Ветер 4-6 м/с.Муравленко: пасмурно. Днем -31, ночью -32. Ветер 7-9 м/с.