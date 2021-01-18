В распоряжении жителей Ямальского района появился вездеход «Трэкол» Его приобрела компания «Газпромнефть-Развитие» в рамках программы по противодействию распространению COVID-19 «Антивирус».Транспортное средство будет использовать община КМНС «Харп» для организации медпомощи, доставки продуктов питания и предметов обихода в места постоянного проживания оленеводов.Отметим, что «Харп» объединяет более 300 кочующих семей и является одной из самых многочисленных в районе.Напоминаем, что «Газпромнефть-Развитие» реализует на территории Ямальского района крупный проект «Газ Ямала». Летом 2020 года представители компании и районной администрации подписали соглашение об оказании помощи местным жителям в период пандемии.Помимо приобретения вездехода профинансированы и другие мероприятия по борьбе с вирусом, включая закупку средств индивидуальной защиты и расходных материалов.