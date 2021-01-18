Таркосалинский парк дорожной техники пополнился двумя новыми машинами - самосвал и дорожно-комбинированный автомобиль, приобретенные за счет субсидии из окружного бюджета. После оформления всей необходимой документации их задействуют в уборке и ремонте городских дорог.Автомобили предназначены для всесезонного использования. Так, самосвал будут применять для перевозки снега и различных строительных материалов., а дорожно-комбинированная машина поможет зимой отчистить тротуары и дороги от наледи, а летом - от песка и пыли.Всего в автопарке таркосалинского «Дорожно-строительного управления» находится 45 единиц техники.Напоминаем, что при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова в 2020 году муниципалитеты получили в два раза больше новых машин, чем в 2018 и 2019 (тогда закупалось пять-семь единиц в год). В 2020 году было закуплено 15 единиц техники, из них 10 - снегоуборочной. Кроме того, увеличено финансирование на содержание улично-дорожной сети.