Ямальские социально ориентированные некоммерческие организации могут получить гранты на реализацию своих творческих проектов. При этом они должны быть направлены на популяризацию русского языка, литературы, народных художественных промыслов и ремесел, а также укрепление российской и гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России.В конкурсе могут участвовать организации, зарегистрированные не позднее чем за шесть месяцев до дня окончания приема заявок. Претенденты должны осуществлять свою деятельность в области культуры и искусства, развития межнационального сотрудничества, сохранения и защиты культурной самобытности, языков и традиций народов Российской Федерации.Заявки на участие принимаются до 5 марта 2021 года. Подробная информация об условиях участия размещена на официальном сайте департамента культуры.В 2020 году победителями конкурса стали АНО «Центр культурных инициатив «Красный чум» и Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал». Организациями были реализованы проекты «Создание авторского культурно-просветительского YouTube-канала, посвященного обсуждению литературных произведений с жителями ЯНАО» и «Кукольные этноспектакли по сказкам народов Ямальского района».