В поселке Ханымей Пуровского района задержали 22-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.В момент обыска у него обнаружили свертки фольги с веществом серо-зеленого цвета. Кроме того, оно же было найдено в салоне его автомобиля и вблизи машины.Данное вещество было изъято и направлено на экспертизу. Согласно заключению, это оказался наркотик растительного происхождения, он же гашиш, общей массой 3,16 грамма.-В отношении злоумышленника ОМВД России по Пуровскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств, в значительном размере», ч. 1 ст. 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств», - сообщили в ведомстве.Подозреваемый свою вину признал и раскаялся. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ранее молодой человек уже был судим.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Новом Уренгое задержали мужчину с наркотиками. Возбуждено уголовное дело (подробнее)