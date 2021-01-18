Экспедиционный блог-тур «Следопыт: Удивительная Югра» - экстремальное путешествие на Приполярный Урал для любителей активного образа жизни, созерцателей прекрасной югорской природы с ее самобытностью и величием.В рамках экспедиции будет организована и проведена экстрим-программа, включающая посещение уникальных мест округа. Ключевыми задачами организаторы определили:- продвижение туристических продуктов ХМАО-ЮГРЫ;- популяризация автомобильного и пешего туризма (треккинг, лыжи);- семейный отдых в любое время года, тур выходного дня;- укрепление межрегиональных и межнациональных связей;- раскрытие природного потенциала природы Югры, Урала, России;- знакомство с историей становления и развития Сибири, бытом и традициями коренных народов Севера;По словам руководителя проекта – Илык Игоря: «Сегодня блогосфера достигает своего пика популярности, блогеры являются лидерами мнений для большинства своей аудитории. Мы используем этот инструмент для того, чтобы повлиять на устоявшиеся предубеждения о суровом промышленном крае, где происходит только добыча нефти и газа. Именно поэтому мы предложили блогерам лично познакомится с нашим округом, посетить самые значимые места по маршруту следования и взойти на одну из вершин Приполярного Урала, поделиться своими эмоциями и впечатлениями с подписчиками.»Экспедиция «Следопыт: Удивительная Югра» проводится ежегодно с 2013 года. За это время проведено 8 зимних и 5 летних экспедиций – участниками которых стали более 300 восходителей. Каждый из исследователей по-новому узнавал Югру, Сибирь, Россию. Раз в 2 года участники посещали Олимпиаду оленеводов, которая собирает лучших из лучших, где следопыты всегда участвовали в массовых соревнованиях.В этом году группу экспедиции кроме блогеров будут составлять журналисты, фотографы, автопутешественники, снегоходчики-экстремалы и восходители экспедиции. В этой команде еще остались места, заявки можно направлять по почте - integ80@mail.ru