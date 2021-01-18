В полицию Ноябрьска поступило заявление от местного жителя. Он сообщил, что некий человек украл из пункта приема металла более 126 тысяч рублей.Было установлено, что происшествие случилось 8 января 2021 года около 17:00. Неизвестный мужчина ворвался в пункт приема, вооружившись ножом. Используя его в качестве оружия, он напал на приемщика, чтобы забрать деньги. Исполнив задуманное, преступник скрылся в неизвестном направлении.В результате оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника удалось задержать. Им оказался ранее судимый гражданин ближнего зарубежья 1985 года рождения.В момент допроса мужчина полностью признал вину и раскаялся. Деньги он потратил на свои нужды.-В отношении злоумышленника следственным отделом ОМВД России по г. Ноябрьску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, - сообщили в ведомстве.