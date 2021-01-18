Салехардцы, которые являются потребителями АО «Газпром энергосбыт Тюмень», могут узнать о наличии задолженности, переплаты, размере пени или зачислении платежа, позвонив по телефону контактного центра: 8-800-100-56-06. При этом переключившись на клавишу «3».Чтобы получить справочную информацию, нужно воспользоваться интерактивным меню, введя номер лицевого счета, а затем действовать согласно инструкции, которую сообщает автоинформатор.Благодаря боту теперь не нужно ждать ответа оператора, что помогает сократить время обращения за консультацией. Кроме того, сервис работает в круглосуточном режиме. В его основу заложена технология, при которой информация, вводимая клиентом, обрабатывается в режиме реального времени, а данные о статусе платежных операций автоматически выгружаются из расчетной системы поставщика услуг без участия специалистов компании.С помощью данного сервиса можно оперативно контролировать платежи за коммунальные услуги. Также узнать информацию о состоянии лицевого счета можно в квитанциях-извещениях на оплату электроэнергии и в сервисе «Личный кабинет клиента» на сайте компании.