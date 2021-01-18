На Ямале продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки количество больных увеличилось на 112 человек, с начала периода - 34 515.Из общего числа болеющих госпитализировано 563 жителя, 40 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 364 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 64-летнего мужчины из Нового Уренгоя.Кроме того, за сутки выявлено 6 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 269 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 106 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 23, в Пуровском районе - 18 и Губкинском - 14.Далее идут: Муравленко - 12, Надымский район - 9 и Ноябрьск - 8.Замыкают список: Шурышкарский район - 7, Салехард - 6, Ямальский район - 4, Приуральский район - 3 и Лабытнанги - 2.Всего в регионе был проведен 1 101 тест в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 219 человек, за весь период - 28 890.В России на сегодняшний день зарегистрировано 22 857 человек с COVID-19, с начала периода - 3 591 066. Выздоровевших - 18 333, за весь период - 2 978 764. Умерших - 471, с начала периода - 66 037.