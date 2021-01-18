В полицию Нового Уренгоя поступило сообщение от кассира одного из банков. Женщина заявила, что во время проверки денежных средств, поступивших из организации, была выявлена купюра номиналом 5 тысяч рублей, вызывающая сомнение в подлинности.Прибывшая на место следственно-оперативная группа изъяла вышеуказанную купюру и направила ее на исследование в экспертно-криминалистический центр города.Как сообщили в отделение городской полиции, согласно заключения эксперта, представленная купюра изготовлена не предприятием, занимающимся производством государственных денежных знаков Банка России, а с использованием цветной копировально-множительной техники, путем комбинирования способа струйной и электрофотографической печати.-По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», - добавили в ведомствеСанкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.