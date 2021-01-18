На ледовой переправе между Салехардом и Лабытнанги повышена грузоподъемность. Теперь проезд доступен для колесных транспортных средств весом до 30 тонн для, для гусеничных - до 45 тонн, для перевозящих взрывоопасные вещества - до 35 тонн.-На переправе работают все три полосы. Толщина льда позволила нам установить максимальную грузоподъемность. Автомобилистам настоятельно рекомендуем соблюдать разрешенный тоннаж при проезде по ледовой переправе в целях обеспечения безопасности, - сообщил начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.Отметим, что гусеничная техника, а также транспортные средства, перевозящие взрывоопасные вещества, выезжают на полосу в одиночном порядке.Также напоминаем, что на маршруте Салехард - Лабытнанги запустили два новых автобуса. С понедельника по субботу они совершают 24 рейса.Получить оперативную информацию о работе переправы можно по телефону: 8 (34922) 7-17-04. Также следить за ситуацией помогают онлайн-камеры, расположенные на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.