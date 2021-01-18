В Новом Уренгое 156 предпринимателей получили получили финансовую поддержку в 2020 году. Общая сумма выделенных субсидий и грантов превысила 26 миллионов рублей.Так, два субъекта малого и среднего бизнеса воспользовались субсидией на возмещение затрат по модернизации оборудования.Еще два индивидуальных предпринимателя - субсидией на возмещение затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг в производственных помещениях.Кроме того, 91-му субъекту предпринимательства, осуществляющему деятельность в сфере общественного питания, оказана прямая финансовую помощь в виде компенсации расходов на текущую деятельность.Еще 61 субъект малого и среднего бизнеса, деятельность которых была приостановлена в период с 31 марта до 1 сентября 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности, получил субсидию на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг.Напоминаем, что в 2020 году особое внимание было уделено поддержке предпринимателей, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения коронавируса.