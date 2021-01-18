Надымская городская прокуратура проверила исполнение законодательства при использовании и распоряжении муниципального имущества.Было установлено, что администрация Надымского района передала МБУ «СШ «Арктика» муниципальное здание многофункционального спортивного комплекса на праве оперативного управления. При этом государственная регистрация на недвижимое имущество так и не была произведена.В связи с этим городской прокурор возбудил в отношении учреждения и его руководителя административные дела. По результатам их рассмотрения виновные лица привлечены к ответственности в виде штрафов на общую сумму 22 тысячи рублей.На данный момент выявленные нарушения устранены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.