На Ямале будут организованы групповые трансферы для ребят, отправляющихся на отдых в «Артек». Вылет планируют сделать из трех городов: Салехарда, Ноябрьска и Нового Уренгоя. Сопровождающими будут сотрудники уполномоченных органов из муниципальных образований.Ранее существенным препятствием для участия в сменах «Артека» была стоимость дороги, которая оплачивалась родителями. Перелет до детского центра в среднем обходился в 100 тысяч рублей (30 - для ребенка,70 - для родителя с учетом обратного билета).-Традиционно путевки в «Артек» предоставляются ямальским детям бесплатно, а дорога в лагерь оплачивается за счет родителей. Сопутствующей затратой для семьи всегда становились расходы на дорогу родителю, который лично привозил ребенка в лагерь и забирал после смены. В этой связи нами принято решение о выделении средств из окружного бюджета и обеспечении доставки юных ямальцев в составе организованных групп вместе с сопровождающими. Это минимум в три раза сократит затраты родителей, - прокомментировал директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.Ближайшая смена «На пороге научных открытий» пройдет в «Артеке» с 29 января по 18 февраля и примет 20 ямальских ребят. Организованные группы отправятся из Салехарда и Ноябрьска.Всего в 2021 году в главный лагерь страны отправятся 145 юных ямальцев.