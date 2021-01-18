Ямальский департамент транспорта дорожного хозяйства запустил опрос для жителей Приуральского района, поселка Мужи, Салехарда и Лабытнанги. Он касается выбора маршрута для поездки летом. Специалисты хотят выяснить, сохранилась ли у ямальцев потребность в паромном сообщении, как это было раньше.-В декабре 2020 года открыт круглогодичный проезд по трассе Надым - Салехард, тем самым появилась альтернатива паромному сообщению до Приобья. Перевозчикам необходимо понимать, каким маршрутом жители западной части нашего региона воспользуются, есть ли потребность в паромных перевозках. Просим принять активное участие в опросе, - рассказал и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин.Ежегодно в летний период между окружной столицей и Приобьем курсировали паромы. Летом 2020 года было выполнено 236 рейсов. В этом году решение о количестве паромных составов и частоте их движения будет приниматься непосредственно перевозчиками, исходя из их производственной программы.Проголосовать жители Приуральского района, Салехарда и Лабытнанги могут по ссылке, а жители поселка Мужи - здесь.