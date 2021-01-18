В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1991 года рождения, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что женщина подала объявление о продаже пуховика на сайте бесплатных объявлений. Вскоре с ней связался потенциальный покупатель, который предложил перечислить деньги через специальное предложение. Не заподозрив обмана, женщина прошла по ссылке, где внесла данные банковской карты и три цифры, указанные на оборотной стороне. После этого с ее счета списались 23 тысячи рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.Полиция Нового Уренгоя рекомендует гражданам не проходить по ссылкам, отправленным незнакомцами, а также никому не сообщать данные банковских карт и коды в смс-сообщениях.