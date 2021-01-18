В Лабытнанги продолжается реализация национального проекта «Образование». В городе сделан мощный рывок в части цифровизации - школы оснащаются современным компьютерным оборудованием, позволяющим с полным погружением постигать самые разные науки.На базе сразу трех школ открыты Центры цифрового и гуманитарного образования «Точка роста». В школе №1 заработал «Кванториум» - созданы условия для проектной деятельности,зоны коворкинга и шахматная гостиная.Успешно реализуется и муниципальный проект «Образовательный консорциум» - более 200 старшеклассников изучают элективные курсы благодаря дистанционным образовательным технологиям.На базе учреждений дополнительного образования работают кружки робототехники.-В городе строятся и реконструируются учреждения образования, тем самым мы постоянно совершенствуем условия для всестороннего развития и научной деятельности ребят. Надеюсь, современные технологии позволят им стать увлеченными и непременно успешными специалистами в выбранном сердцем направлении, - сообщила Марина Трескова.