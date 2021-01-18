За прошедшие выходные дни на ямальских дорогах зарегистрировано 29 ДТП, в результате которых два человека погибли, в том числе ребенок, а четверо получили травмы, включая двоих детей.Трагическая авария произошла 17 января на 440 километре трассы Сургут-Салехард. Около 08:52 минут водитель «Шевроле Нива» решил обогнать впереди движущуюся машину, выехав на встречную полосу, по которой двигался автомобиль «Хендай». В результате ДТП водитель «Шевроле Нива» погиб на месте, а водитель «Хендай» и два несовершеннолетних пассажира получили различные травмы. Позже один из детей скончался в медучреждении.Вторая аварий случилась 16 января на 370 километре трассы Сургут-Салехард. Около 00:15 минут водитель автобуса «КАВЗ», не учтя скорость движения, особенности и состояние транспортного средства, а также дорожные и метеорологические условия, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ford». В результате ДТП пассажир автобуса травмирован.Отметим, что с начала 2021 года на ямальских дорогах произошло 217 аварий, в которых шесть человек погибли и тринадцать травмированы, в их числе двое детей.