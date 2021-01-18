Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов побывал с коллегами в двух детских садах, школе №1 и «Сибирских медведях» - все объекты требуют капитального ремонта.Детскому саду «Теремок» исполнилось уже 38 лет, поэтому здание давно нуждается в реконструкции. Однако принять обратно своих воспитанников «Теремок» уже не сможет. После ремонта здесь планируют расположить детский лагерь. Что касается ребят, то их переведут в новое учреждение в мкр. Строителей.-В школе №1 реновация начнется поэтапно. В этом году на очереди кровля. Готовимся к аукциону по проектированию фасада. Старейшая школа города должна выглядеть достойно, она украсит собой одну из центральных улиц Нового Уренгоя, - заметил градоначальник.В детском саду «Цветок Уренгоя» капремонт запланирован на 2024 год, однако власти решили не ждать так долго. В ближайшее время здесь начнут приводить в порядок подвал, а также прачечную и коридор первого этажа.-«Сибирские медведи» - единственное спортучреждение в мкр. Строителей. Спортсменов много, помещений не хватает. Принято решение начать проектирование быстровозводимого модульного здания с теплым переходом в основной корпус. Также сделаем ремонт в действующих залах, - добавил Андрей Воронов.