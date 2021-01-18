Глава Лабытнанги Марина Трескова дала поручение создать специалистам управления ЖКХ дорожную карту обследования многоквартирных домов.В списке порядка 250 адресов - это те дома, откуда в морозный период поступило сразу несколько заявок, связанных с возникновением нештатных ситуаций в работе сетей водоснабжения и канализации. Как поясняют специалисты, чаще всего промерзали трубы, находящиеся между стенами.-Составлен детальный график проведения восстановительных работ. В процессе обследования будет проводится фотофиксация. Фото отчет будем размещать на странице Администрации в соцсети ВКонтакте в разделе «ЕстьКонтакт». Ищите фото под хэштегом #ЕстьКонтактЖКХ, - сообщила градоначальница.Все работы будут закончены не позднее 1 марта. Такая установка дана абсолютно каждой управляющей компании. Контроль возложен на управление ЖКХ.