По данным на 17 января 2021 года число заболевших коронавирусом на Ямале увеличилось на 113 человек (они заболели в 21 муниципальном образовании). Таким образом, за весь период пандемии ковидную заразу подцепили 34 403 человека.Также за сутки выздоровело 227 человек, за весь период пандемии – 28671. С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализировано 559 пациентов, из них 47 человек находятся в тяжелом состоянии и 2 – в крайне тяжелом. 13 человек с подтвержденным коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких.Кроме того, за сутки в 23-х лабораториях провели 3 тысячи тестов (за весь период – 1 263 983 теста). К сожалению, несмотря на усилия врачей, в Ноябрьске скончалась 76-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом.