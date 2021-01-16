По данным на 16 января 2021 год число заболевших коронавирусом увеличилось на 112 человек, в их числе - 11 вахтовиков. Таким образом, с начала пандемии количество заразившихся составило 34290 случаев. Также за сутки выздоровело 230 человек (за весь период пандемии – 28444 человека).С внебольничными пневмониями и ковидом госпитализировано 548 пациентов, из них 48 – в тяжелом состоянии, 2 – в крайне тяжелом. На искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов с подтвержденным ковидом. Также за сутки в 23 лабораториях провели 4724 теста (за весь период – 1 260 983 теста).Количество случаев в муниципальных образованиях ЯНАО смотрите в инфографике.