В Салехарде 537 школьников из малоимущих семей смогут в 2021 году ездить на общественном транспорте абсолютно бесплатно. По словам заместителя начальника департамента по труду и социальной защите населения Оксаны Семихиной, такая же мера поддержки предоставлялась и в прошлом году.Студенты из малоимущих семей в возрасте до 23-х лет смогут каждый месяц покупать проездной билет по льготной цене ща 174 рубля. Кроме того, вне зависимости от льготной категории, у школьников есть право на льготный проездной билет, стоимость которого составляет 383 рубля в месяц.Напомним, что право на покупку единого проездного билета по льготной цене имеют 40 категорий граждан (труженики тыла, ветераны боевых действий, инвалиды, чернобыльцы, пенсионеры, ветераны труда и другие). На бесплатной основе могут ездить участники (инвалиды) ВОВ, блокадники, несовершеннолетние узники и дети-сироты.Поддержкой могут воспользоваться все малоимущие семьи города, которые состоят на учете в департаменте по труду и социальной защите населения Салехарда. Если семья не состоит на учете, то нужно обратиться с заявлением в департамент соцзащиты по ул. Матросова, д.36. Подробную информацию можно узнать по телефону: 8 (34922) 3-51-37.