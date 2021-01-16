В Муравленко вынесен приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов.Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЯНАО, мужчину задержали 27 августа во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Когда сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России досмотрели его личный автомобиль, они обнаружили и изъяли полимерный сверток. Внутри находился светлый порошок и медицинский шприц.Экспертиза показала, что вещество массой 0,756 граммов содержит в своем составе наркотическое вещество. Во время допроса мужчина пояснил, что нашел порошок в лесу и продавать его не собирался.Согласно приговору, который вступил в силу 29 декабря, мужчине назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.