На Ямале сегодня, 16 января, ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой, умеренный снег. В отдельных районах метель. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью -28…23 C, днем -20…-25 C, местами до -15 градусов.В Приуральском районе облачно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -25…-27 C, днем -21…-23 C.В Шурышкарском районе облачно, небольшой снег. Ветер северо-восточный 2-5 м/с. Температура ночью -27…-28 C, днем -25…-26 C.В Ямальском районе облачно, снег. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 4-9 м/с. Температура ночью -20…-21 C, днем -19…-20 C.В Тазовском районе облачно, ночью небольшой снег. Ветер юго-восточный с переходом 5-10 м/с. Температура ночью -30…-32 C, днем -28…-30 C.