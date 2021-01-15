Федеральное агентство по делам национальностей начало принимать документы на включение в реестр коренных малочисленных народов.Подать заявление о себе и членах своей семьи можно самому - почтовым отправлением в адрес ведомства. В нем необходимо указать сведения о себе и родственниках в соответствии с паспортом, номера СНИЛС, ИНН, также необходимо приложить нотариально заверенную копию документа, где указана национальность. Это может быть свидетельство о рождении, архивная выписка из похозяйственной книги или решение суда.Также сведения может подать община, заверив информацию о своих членах подписью руководителя и печатью организации.Для облегчения сбора информации к работе подключены филиалы регионального общественного движения «Ямал-Потомкам!». На данный момент созданы 13 консультативных пунктов, где помогут заполнить заявление, сделать копии и передать пакет документов для отправки в Москву.Сейчас прорабатывается вопрос о возможности передачи сведений через 34 МФЦ автономного округа и портал «Госуслуг».Напоминаем, что к концу 2022 года в России появится единый список лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Создание федерального реестра призвано обеспечить доступность льгот и гарантий, предусмотренных законодательством страны.