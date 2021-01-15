На Ямале запустили новые льготные авиамаршруты для детей из многодетных семей: Надым - Симферополь, Надым - Сочи, Ноябрьск - Сочи (и обратно).Тариф на одного ребенка - 2 500 рублей в одну сторону. При этом возраст ребенка должен быть от 2 до 23 лет, а также очная форма обучения в высших или средне-специальных учебных заведениях РФ. Для вступивших в брак мера поддержки не действует.Правом льготного тарифа можно воспользоваться один раз в год «туда-обратно», без учета стыковочных рейсов. То есть тариф действителен только на прямых рейсах.Для покупки билета справок не нужно. Автоматизированная система будет обращаться к базе многодетных семей Ямала и сразу выставлять цену за билет для ребенка в 2500. Это касается покупки любым способом: онлайн и в кассах.Уже купленные билеты можно заменить и вернуть разницу в цене не позднее, чем за сутки до вылета. Для этого нужно обратиться в авиакассу.Тариф действует на 35 направлениях:Приобрести билеты можно на сайте или в кассах авиакомпании Ямал.