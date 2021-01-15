Первый рейс из аэропорта Красноселькупа в Тюмень, после реконструкции взлетно-посадочной полосы, назначен на 5 февраля. Купить билеты можно уже сейчас, они доступны на период до 26 марта, в дальнейшем продажи откроются до конца года.-Это долгожданное событие. Наконец-то взлетно-посадочная полоса готова, и жители нашего отдаленного района смогут с комфортом летать по самым востребованным направлениям. Это Тюмень, и в ближайшее время появится рейс в Салехард. Эти рейсы мы будем субсидировать из бюджета, чтобы они были доступны, - сообщил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.Рейсы в Тюмень выполняет авиакомпания Utair на самолете Ан-24. Стоимость билета составляет 7 тысяч рублей в одну сторону без учета агентских сборов. Время в пути - порядка трех часов.Зимой перелеты будут выполняться один раз неделю - по пятницам, летом их планируют увеличить до трех раз в неделю. Также в этом году начнутся перелеты из Красноселькупа в Салехард. Сейчас идёт отбор перевозчика.Приобрести билеты можно в кассах продаж и на сайте.