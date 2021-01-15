Ямальских педагонам колледжей, взявшихся на себя руководство группой, будут выплачивать фиксированную сумму - 2 500 рублей (без учета северной и районной надбавок).-С сентября 2020 года в школах округа установлена фиксированная региональная выплата за классное руководство в размере 2 500 рублей, при этом руководители групп в колледжах за выполнение аналогичных трудовых функций получали выплату в зависимости от размера оклада. C января 2021 года размер доплаты зафиксирован и составляет 2 500 рублей, выплата производится с учетом северной и районной надбавок, - рассказал заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.Ранее эта выплата была установлена в процентах от должностного оклада. Ее размер, учитывая коэффициенты, был в пределах 3 тысяч рублей. Сейчас - от 6 250 до 6 500 рублей.Кроме того, ранее часть функций, выполняемых руководителями групп, относилась к стимулирующей части ежемесячного дохода. Она устанавливалась в зависимости от исполнения плана мероприятий в конкретном квартале на основании отчетности. Сейчас доплата отнесена к гарантированной части зарплаты.На данный момент руководство учебными группами в учреждениях среднего профобразования Ямала осуществляют 244 человека. Первые фиксированные региональные выплаты им начислят в январе, а выплатят - в феврале.