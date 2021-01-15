Полиция Нового Уренгоя задержала 8 января местного жителя 1993 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.В ходе досмотра у него обнаружен сверток с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, изъятое является наркотиком синтетического происхождения массой 0,56 грамм.В свое оправдание злоумышленник пояснил, что приобрел порошок для себя, ни в коем случае не собираясь его распространять. Однако избежать уголовного дела ему не удалось.На данный момент мужчину обвиняют по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». Наказание за это - до трех лет лишения свободы.Сейчас в отношении злоумышленника избирается мера пресечения.Также напоминаем, что 21 декабря 2020 года в газовой столице задержали еще одного мужчину с наркотиками. Им оказался житель Республики Башкортостан 1991 года рождения. При себе у него имелось десять свертков.