Общественники Лабытнанги - обладатели президентских грантов. Сразу две организации - Центр развития НКО Ямала и общество защиты животных Нко «Ковчег» получили порядка трех миллионов рублей на развитие проектной деятельности.-За счет привлеченных средств из федерального бюджета зоозащитники оборудуют на территории приюта «КотоПес» вольеры для содержания собак. Опыт работы в этом направлении у активистов имеется - в прошлом году вольеры устанавливали за счет местного бюджета, -рассказала глава города Марина Трескова.Еще одна организация, известная далеко за пределами округа, - «Центр поддержки и развития НКО Ямала» получила более 2,5 миллионов рублей. Деньги пойдут на продолжение реализации проекта «Инкубатор для НКО Ямала. Версия 2.0.». Руководитель организации Инна Тереш имеет богатый опыт работы в этой сфере. На протяжении нескольких лет она, за счет грантов, ведет общественников всего Ямала к победе.-Вместе с общественниками разделяю радость победы. Вместе с ними готова разделить процессы воплощения идей в жизнь, если такая помощь понадобится, - сообщила градоначальница.