Ноябрьский следственный отдел завершил расследование уголовного дела в отношении четверых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).Было установлено, что осенью 2019 года один из местных жителей, обладая специальными знаниями в этой сфере, предложил троим приятелям организовать подпольное казино с использованием игрового оборудования, также вместе с ними была еще одна женщина. Согласившись, преступники арендовали помещение на территории промышленной зоны, распределили между собой роли, и запустили игорный бизнес.С октября 2019 года по май 2020-ого, организаторы заработали около двух миллионов рублей.В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.Напоминаем, что еще одно игровое заведение было обнаружено в Новом Уренгое. Организаторами незаконного бизнеса оказались уроженцы Чеченской Республики.