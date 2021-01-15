В полицию Салехарда обратилась 51-летняя жительница поселка Пельвож, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что в декабре 2020 года потерпевшая вместе с мужем решила купить снегоход. Для этого супруги нашли сайт, на котором имелось объявление о продаже транспорта стоимостью 825 тысяч рублей. Данное предложение полностью устраивало пару, поэтому они связались с представителями интернет магазина и произвели оплату. Снегоход должен был приехать 31 декабря 2020 года.Не получив в указанный срок свою покупку, муж потерпевшей связался с представителями магазина, которые пояснили ему, что снегоход находится на железнодорожном вокзале в Лабытнанги. Однако представители вокзала сообщили, что договор о доставке транспорта с ними никто не заключал. На данный момент представители интернет магазина на связь с потерпевшими не выходят.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере».