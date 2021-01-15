На Ямале продолжается благотворительная акция «Тележка добра». В настоящее время корзины установлены действуют в двух городах: Салехарде и Тарко-Сале. В мобильную команду волонтеров, которая занимается доставкой продуктовых наборов, входят представители разных добровольческих организаций. В их числе - «Молодежка ОНФ» и «Волонтеры-медики».Ребята признаются, что они часто слышат слова благодарности от своих подопечных и отмечают, что они адресованы всем неравнодушным ямальцам, участвующим в акции. Это их пожертвования дают возможность поддерживать земляков в трудный период жизни.По словам 89-летней жительницы Салехарда Екатерины Надравецкой, эта замечательная акция помогла ей пережить самое сложное время. В декабре женщина заболела короновирусом и проходила лечение дома. Ей часто звонили волонтеры и представители ОНФ, спрашивали о самочувствии и даже привозили горячую еду.Отметим, что первые наборы 2021 года из Тележек добра получили еще два самоизолированных пенсионера из Салехарда.-Мы собираем продукты по мере наполнения тележек. Это происходит не каждый день и помогаем конечно тем, кому крайне необходима такая поддержка, - пояснил сопредседатель регионального штаба ОНФ на Ямале Дмитрий Заякин.На данный момент 250 ямальцев получили продуктовую помощь от земляков в рамках акции ОНФ «Тележка добра».