Участники поискового отряда «Ямальский плацдарм» разыскивают родственников красноармейца Ивана Яптика, погибшего в 1945 году в Польше.Все началось с того, что руководитель отряда Андрей Гуничев прочитал статью про двух товарищей, опубликованную в газете «Республика Татарстан» от 14 октября 2020 года. В очерке была напечатана фотография с подписью: «Боевые друзья - ненец Иван Ябтик и казах Мухтар Кайшатаев - читают письмо из Казахстана».После этого возникла идея организовать встречу внуков солдат, запечатленных на фото. Поиски начались с осени прошлого года, но результатов они пока не дали. На просьбу о помощи откликнулся краевед Сергей Шулинин, он установил, что на фронт из Ямальского района ушли три солдата с одинаковыми именами и фамилиями.Согласно документам, Мухтар Кайшатаев пропал без вести 14 января 1945 года. В этот же день Иван Яптик погиб в Польше в Пултусском районе, юго-восточнее деревни Гладово. Известно, что его мать Яптик Себет проживала в селе Тамбей.Мы знаем, что ненецкие семьи хранят память о своих предках на много поколений назад, поэтому надеемся, что родственники нашего земляка обязательно найдутся!