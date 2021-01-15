На Ямале продлили режим повышенной готовности - до 1 марта. В связи с этим приняты соответствующие изменения в постановление губернатора от 16 марта 2020 года.Перечень ограничений, связанных с распространением инфекции, остается неизменным. Самоизоляция предписывается людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Масочный режим и социальная дистанция - в магазинах, транспорте и других общественных местах. Исключение составляют такси, собственный автомобиль и кафе/рестораны.С учетом соблюдения требований Роспотребнадзора разрешено проводить:- общественные обсуждения или публичные слушания;- регулярные и разовые ярмарки;- физкультурные и спортивные мероприятия;- мероприятия департамента молодежной политики и туризма ЯНАО;- культурные мероприятия, но при условии продажи не более 50 процентов билетов с соблюдением социального дистанцирования;- богослужения, а также других религиозных обрядов и церемонийСеверяне, возвращающиеся на Ямал из отпуска или командировки продолжительностью более 10 дней, обязаны предоставить работодателю заключение об отрицательном результате теста на коронавирус. В случае его отсутствия работнику может быть предоставлен 14-дневный отпуск или перевод на дистанционную работу.Органы ЗАГС предоставляют услуги по предварительной записи. На регистрации брака могут присутствовать не более 10 человек, включая молодоженов, гостей и самих сотрудников ЗАГСа.Запрещена работа ночных клубов. Предприятия общественного питания с 23:00 до 06:00 работают только навынос и доставляют заказы дистанционно.Запрещено переводить сотрудников на удаленку без оформления соответствующих документов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:На Ямале расширен список вакцинируемых граждан от коронавируса. В него вошли люди старше 60 лет, а также с заболеваниями сердца и легких (подробнее)