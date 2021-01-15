Депутат Государственной думы Владимир Пушкарев посетил Ямальский многопрофильный колледж, где работает центр аудиоконтроля заболевших коронавирусом. Он посмотрел, как организован процесс и пообщался со студентами.В итоге чиновник пришел к выводу, что ребята проделывают большую работу. Благодаря их помощи снижается нагрузка на медработников. Хорошо, что есть неравнодушные люди, которые готовы тратить свое свободное время, помогать обзванивать пациентов, интересоваться их самочувствии и держать все на контроле.В центре аудиоконтроля оборудовано 12 рабочих мест. Консультации проводят студенты старших курсов отделений «Сестринское дело» и «Лечебное дело» Ямальского многопрофильного колледжа, прошедшие обучение в СОКБ.-Каждый из консультантов ежедневно обзванивает до 10 пациентов в час, находящихся на амбулаторном лечении. Данные о состоянии пациента, необходимые лечащему врачу, заносятся в электронную медицинскую карту. В случае плохого самочувствия данные передаются в больницу, а медработники выезжают на дом, - рассказал заведующий поликлиникой ГБУЗ СОКБ Сергей Кащенюк.Напоминаем, что колл-центр организован по инициативе губернатора округа Дмитрия Артюхова и будет работать весь период пандемии.