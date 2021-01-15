Открыт прием заявок на вакантные должности учителей по федеральной программе «Земский учитель».В 2021 году на Ямале свободно десять мест, среди которых: четыре педагога по русскому языку и литературе в Лабытнанги, Надымский, Приуральский и Ямальский районы; три преподавателя математики в Пуровский, Тазовский и Шурышкарский районы; два учителя иностранного языка в Губкинский и Приуральский район; один педагог по физике в Красноселькупский район.Победители при переезде на Ямал получат единовременную выплату - один миллион рублей. Обязательное условие - они должны отработать в школе не менее пяти лет.Напоминаем, что в 2020 году в регион приехали 13 земских учителей. На северные вакансий претендовали 256 специалистов из разных регионов России. Это учителя математики, физики, информатики, астрономии, технологии и начальных классов.С условиями участия можно ознакомиться на сайте программы «Земский учитель» или веб-странице департамента образования округа.