В Надымском районе прошло первое в этом году совещание. Оно носило установочный характер: власти определились с целями и основными задачами на первый квартал, а также с перспективой на весь год.В первую очередь планируется завершить строительно-монтажные работы по следующим объектам: детский сад «Юнга» в Надыме, лыжная база в Кедровой роще, модульное здание участкового пункта полиции в селе Ныда и другие.Продолжится работа по переселению из ветхого и аварийного жилья, реализация национальных проектов.-Начнем с комплексных программ по реновации жилых микрорайонов в городе Надыме и поселке Пангоды, развитию сельских территорий, систем коммунальной инфраструктуры, ликвидации несанкционированных свалок. Эти масштабные вопросы являются для нас приоритетными. Для их достижения необходимо перейти к более частным вопросам, реализация которых должна быть проведена и завершена в первом квартале текущего года, - рассказал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.