Каждую третью субботу месяца в поликлинике Тарко-Салинской ЦРБ проводятся «Единые дни диспансеризации» и «Дни онкологической безопасности». В связи с возобновлением плановой медицинской помощи такой проф день состоится 16 января.Напоминаем, что лица в возрасте от 18 до 39 лет имеют право на прохождение диспансеризации раз в три года. Граждане от 40 лет могут проходить обследование ежегодно.Если человеку еще не исполнилось 40 лет, бесплатная диспансеризация в 2021 году предусмотрена для родившихся в: 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 и 1982 годы.Если вы не нашли свой год рождения в списке, но есть большое желание обследоваться, то можно посетить профилактический медицинский осмотр. Его программа несколько отличается от диспансеризации, но проходить профосмотр можно ежегодно.Медицинское обследование пройдет с 8:00 до 14:00 часов. В это время будет обеспечена работа процедурного кабинета, клинико-диагностической лаборатории, ЭКГ, смотрового и рентген кабинетов. Прийти в поликлинику необходимо натощак.Для получения направлений на анализы и инструментальные исследования, а также первичного осмотра врача-терапевта, необходимо подойти в кабинет медицинской профилактики № 308, минуя регистратуру. При себе иметь полис и паспорт.Также в этот день можно получить консультацию врача-онколога. Специалист принимает в 302 кабинет без предварительной записи.Дополнительные вопросы можно задать по телефонам: 2-15-16, 6-30-63.