В полицию Нового Уренгоя обратилась женщина 1984 года рождения, ставшая жертвой мошенников.Было установлено, что заявительница нашла в социальной сети группу по продаже вещей. Связавшись с администратором, она оформила заказ на приобретение детской коляски в 26 тысяч рублей. Также ей было сказано, что для отправки товара необходимо оплатить его полную стоимость. Не заподозрив обмана, северянка перевела всю сумму, но, как выяснилось позже, на счет мошенников. В итоге коляска так и не пришла, а продавец перестал выходить на связь.По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за это - лишения свободы до двух лет.Полиция Нового Уренгоя настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, а покупки в интернете совершать только с проверенных сайтов.