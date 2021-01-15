В пятницу, 15 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем -25, ночью -29. Ветер 4-6 м/с.Ноябрьск: переменная облачность, вечером - снег. Днем -22, ночью -21. Ветер 8-12 м/с.Надым: пасмурно и снег. Днем -18, ночью -27. Ветер 9-13 м/с.Новый Уренгой: переменная облачность. Днем -22, ночью -24. Ветер 4-6 м/с.Губкинский: переменная облачность, вечером - снег. Днем -22, ночью -24. Ветер 5-7 м/с.Тарко-Сале: пасмурно. Днем -20, ночью -22. Ветер 4-7 м/с.Лабытнанги: переменная облачность. Днем -26, ночью -28. Ветер 2-3 м/с.Муравленко: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -22. Ветер 7-10 м/с.