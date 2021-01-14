На 11 километре автодороги Лабытнанги - Харп начался демонтаж старого моста. На данный момент проезд осуществляется через станцию Обская.-По итогам оценки состояния объекта было принято решение о реконструкции, включающей демонтаж существующего моста с последующим строительством на его месте нового. Новый мост обеспечит безопасный и комфортный проезд, - прокомментировал начальник отдела ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Тимофей Соколов.Строителям предстоит полностью разобрать старый мост, не отвечающий современным требованиям, и на его месте возвести новый, с увеличенной протяженностью. Это две новые береговые опоры, металлическое пролетное строение, а также асфальтирование дороги на мостовом переходе и подходах к нему.Отметим, что протяженность моста составит 48 метров, а вместе с подходами - 540 метров.-Несмотря на мороз все работы выполняем в срок. В данный момент идет демонтаж асфальтобетонного покрытия. В феврале планируем демонтировать пролетное строение и установить опоры, а в марте произведем монтаж нового пролетного строения, - рассказал представитель АО Мостострой-11 Александр Гафнер.Окончание работ запланировано на конец июня 2021 года.