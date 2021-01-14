Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов посетил будущий этнопарк «Аркториум», открытие которого планируется в сентябре.Ремонт уже близится к завершению, напоминаем, что он производится на средства округа при участии городского софинансирования.На данный момент строители приступили к внутренней отделке помещении и обустройству входной группы.Музейно-образовательный центр находится на улице Молодежной, 7Г, его площадь - 374,1 квадрата. Научный комплекс разбит на две части: «Аркториум» и этнотехнопарк.-Здесь будут проходить мастер-классы по возрождению и сохранению утраченных промыслов коренных народов Ямала, основам гончарного, ткацкого, скорняжного дела, интерактивные экскурсии, выставки и игровые программы. Дети смогут заниматься проектно-исследовательской деятельностью на основе подлинных экспонатов, артефактов природы ЯНАО, - рассказал градоначальник.Также на базе этнопарка будет реализовываться программа Федеральной инновационной площадки.