Прокуратура Салехарда организовала проверку соблюдения прав предпринимателей на получение оплаты по исполненным договорам.Было установлено, что ООО «Вершина», ООО «Домострой», ООО «ТандемСтрой» и ИП Белеков Б.А. выполнили капитальный ремонт десяти многоквартирных домов, находящихся на территории города.Технический заказчик - МКУ «Финансовая дирекция городского хозяйства» был об этом проинформирован, однако документы о принятии выполненных работ не были подписаны в срок, а оплата за выполненные работы не произведена.Бездействие должностных лиц администрации города и подведомственных казенных учреждений повлекло грубое нарушение прав предпринимателей на своевременное получение вознаграждения за оказанные услуги - 43,25 миллиона рублей.В связи с этим прокуратура внесла представление в адрес главы города. По результатам его рассмотрения два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.На данный момент задолженность полностью погашена.