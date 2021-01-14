Полиция Муравленко задержала преступника, причастного к краже денег с банковской карты. Заявление о пропаже 83 тысяч рублей поступило в августе 2020 года от местной жительницы.В ходе проверки была установлена личность злоумышленника, им оказался 31-летний мужчина, который ранее был в гостях у потерпевшей. Обнаружив в шкафу банковскую карту и мобильный телефон женщины, оставленные без присмотра.Используя мобильное приложение банка, гражданин перевел 83 тысячи рублей на свой счет, которые пошли на оплату интерактивных ставок.В отношении злоумышленника было возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного п. в, г ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Через некоторое время городской суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы сроком на два года.