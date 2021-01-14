Полиция Нового Уренгоя задержала 21 декабря жителя Республики Башкортостан 1991 года рождения, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.В ходе личного досмотра у него обнаружили десять свертков с порошкообразным веществом, а в его телефоне хранилась информацию о тайниках-закладках.Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком синтетического происхождения общей массой 6,39 грамм, что считается в крупном размере.Данное вещество мужчина собирался сбыть на территории города наркозависимым гражданам.В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 п. г, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Наказание за это - до 20 лет лишения свободы. Сейчас преступник заключен под стражу.Напоминаем, что в ноябре прошлого на таком же преступлении попался еще один житель газовой столицы 1992 года рождения. В момент обыска у него обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила синтетический наркотик массой 1,34 грамма.