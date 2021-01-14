В Салехарде на протяжении двух месяцев действует пилотный проект - система наблюдения за уборкой снега онлайн.-Это позволяет, учитывая ошибки предыдущего сезона, в режиме реального времени реагировать на запросы горожан, отслеживать количество, местонахождение снегоуборочной техники, результат работы, - рассказал глава города Алексей Титовский.Всего с 16 октября прошлого года, когда начался снегоуборочный сезон, из окружной столицы было вывезено более 101 кубометра снега или более пяти тысяч Камазов.Отметим, что в регионе планируется запустить специальное приложение, через которое местные жители смогут получать актуальную информацию об уборке снега. Такими данным планируется дополнить каталог интерактивных карт, которые, в настоящее время, показывают состояние зимних дорог.